Kamu ile davalık olan Netanyahu, Cumhurbaşkanlığı affı istedi

Uzun zamandır iktidarda olan ve bir süredir yolsuzluk, rüşvet ve güven ihlali gibi çeşitli suçlamalara maruz kalan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun davası devam ediyor.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan suçlamaları kapsayan bir af talebinde bulundu.

NETANYAHU ENDİŞELİ

Fox News haberine göre, suçlamaları reddetse de toplumdaki bölünme hakkında endişelerini belirten Netanyahu, affın "bu kırılmayı onaracağını" ve davasını saran "alevleri hafifleteceğini" söyledi.

ÖNEMLİ İMALAR İÇERİYOR

Pazar günü af talebini teslim aldıklarını açıklayan Cumhurbaşkanlığı ofisi, "sıradışı" olarak tanımladıkları talebin "önemli imalar" içerdiğini dile getirdi.

Hukuki danışmanları ile konu hakkında görüşecek olan Herzog için, ofisin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı ilgili görüşleri aldıktan sonra talebi sorumlu ve samimi bir şekilde değerlendirecek," dendi.

3 farklı yozlaşma davası 2020'den beri sürmekte olan Netanyahu, görevi sırasında mahkemede savunma yapan ilk İsrail başbakanı oldu.

TRUMP DA AF İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında Netanyahu'ya af çıkarmaya teşvik etmek için Herzog'a bir mektup göndermişti.

Davanın politik ve haksız olduğuna inandığını söyleyen Trump, Netanyahu için "büyük ve kararlı" bir lider demişti.