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    Kanada 88 adet F-35 savaş uçağı satın alacak

    Kanada hükümeti, hava kuvvetlerinin 40 yıldır hizmette olan McDonnell Douglas CF-18 Hornet tipi savaş uçaklarının yerine F-35 tipi savaş uçaklarını seçtiğini açıkladı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 00:15
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    Kanada 88 adet F-35 savaş uçağı satın alacak

    Kanada Kamu Hizmetleri ve Satın Alma Bakanı Filomena Tassi ve Savunma Bakanı Anita Anand, düzenledikleri ortak basın toplantısında Kanada’nın F-35 tipi savaş uçağı alacağını duyurdu.

    KANADA 88 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALMAYI PLANLIYOR

    Kanada’nın 40 yıldır hizmette olan McDonnell Douglas CF-18 Hornet tipi savaş uçaklarının yerine 88 adet F-35 savaş uçağı almayı planladığı ve satın alma için 19 milyar dolar bütçe ayrılacağı açıklandı.

    Savunma Bakanı Anand, “Doğru fiyata doğru uçağa ihtiyacımız var” ifadelerini kullanarak, maliyetin "daha da düşürüleceğini" duyurdu.

    "KANADA'YI EMNİYETTE TUTMAK İÇİN"

    Tassi ise bu duyurunun, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri için modern savaş uçaklarının satın alınmasının önemli kilometre taşı olacağını ifade ederek, "Kanadalılar Silahlı Kuvvetleri'nden büyük gurur duyuyor ve Kanada'yı emniyette tutmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olmak önemlidir" dedi.

    Kanada hükümetinin F-35’lerin üreticisi Lockheed Martin ile müzakerelere başlayacağı fakat bu müzakerelerin başarısız olması halinde hükümetin ikinci sıradaki teklif sahibiyle Gripen savaş uçağının en son versiyonunun alınması için İsveç şirketi Saab ile müzakerelere başlamasının beklendiği aktarıldı.

    Kanada 88 adet F-35 savaş uçağı satın alacak #1

    YIL SONUNA KADAR SÖZLEŞME YAPILMASI PLANLANIYOR

    Kanada hükümeti savaş uçakları için yıl sonuna kadar nihai bir sözleşme yapmayı planladığını aktarırken, 2025 yılında ilk uçak teslimatının, sonuncusunun da 2032 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Kanada, 1997'den bu yana F-35'in gelişimine 613 milyon ABD doları katkıda bulundu.


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