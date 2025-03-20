Kanada, Çin'in 4 vatandaşını idam ettiğini duyurdu

İHA

Kanada ile Çin arasında infaz krizi çıktı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Pekin'in 4 Kanada vatandaşını uyuşturucuyla ilgili suçlardan idam ettiğini bildirdi.

KİMLİKLERİ GİZLİ TUTULUYOR

Joly dün gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kişilerin hepsinin çifte vatandaş olduğunu ve ailelerinin talebi üzerine kimliklerinin gizli tutulduğunu söyledi.

Bakan Joly, idamları 'geri döndürülemez ve temel insan onuruna aykırı' olarak niteleyerek, kınadı.

"HOŞGÖRÜ İSTEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Davaları aylardır çok yakından takip ettiğini belirten Joly, aralarında eski Başbakan Justin Trudeau'nun da bulunduğu diğer yetkililerle birlikte infazları durdurmaya çalıştığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Joly, "Sadece şiddetle kınamaya değil, aynı zamanda benzer durumlarla karşı karşıya kalan diğer Kanadalılar için de hoşgörü istemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SUÇ KANITLARININ 'YETERLİ' OLDUĞU BELİRTİLDİ

Çin'in Kanada Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, Kanada vatandaşlarının suçlarına ilişkin kanıtların 'sağlam ve yeterli' olduğu belirtilirken, Kanada'ya 'sorumsuzca açıklamalar yapmaktan vazgeçin' çağrısı yapıldı.

Pekin'in ilgili Kanada vatandaşlarının hak ve menfaatlerini tam olarak garanti altına aldığını vurgulayan büyükelçilik, Kanada hükümetini 'Çin'in yargı egemenliğine' saygı göstermeye çağırdı.

"ÖLENLERİ KALBİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

Kanada'daki Uluslararası Af Örgütü yetkilisi Ketty Nivyabandi şu açıklamayı yaptı: