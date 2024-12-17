Kanada Maliye Bakanı, Trump'ın gümrük vergisi tehdidi sonrası istifa etti

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve gelmesi halinde gümrük vergilerini artıracağını açıklamıştı.

Bunun üzerine yüzde 25 vergi artırımı ile karşı karşıya kalan Kanada'nın Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump ile görüşme gerçekleştirmişti.

Vergi artırımı konusunda bir anlaşmazlığa varılamadı.

MALİYE BAKANI İSTİFA ETTİ

Bunun üzerine Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Trump'ın gümrük vergileri tehdidine nasıl yanıt verileceği konusunda Başbakan Justin Trudeau ile anlaşamadıklarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

"TRUMP'IN PLANI CİDDİ BİR MEYDAN OKUMA"

Pazartesi günü Trudeau'ya yazdığı mektupta istifa ettiğini duyuran Freeland, ikilinin "Kanada için en iyi yolun ne olduğu konusunda fikir ayrılığına düştüğünü" ve Trump'ın "saldırgan ekonomik milliyetçilik" politikasının "ciddi bir meydan okuma" oluşturduğuna işaret etti.

Freeland, Trudeau'nun geçtiğimiz haftalarda kendisine artık hükümetinin baş ekonomi danışmanı olarak görev almasını istemediğini bildirmesinin ardından bu kararın alındığını söyledi.

"GÜVENİLİR BİR HAREKET DEĞİL"

Freeland'ın istifasının ardından 5 Liberal Parti milletvekili, Trudeau'nun da istifa etmesi çağrısında bulundu.

Ontario'daki Markham-Stouffville milletvekili Helena Jaczek gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şöyle söyleyelim; size çok iyi hizmet etmiş bir maliye bakanını kovmak, benim güvenilir bir hareket olarak adlandıracağım bir şey değil" diye konuştu.