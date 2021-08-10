Kanada sınırlarını ABD’ye açtı

Kanada ve ABD arasında koronavirüs salgını nedeniyle 16 aydır kapalı olan sınır, tam aşılanmış ABD vatandaşlarına ve ABD’de daimi oturumu olan kişilere yeniden açıldı.

ABD-Kanada sınırı, koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart 2020'nin ortasından bu yana zorunlu olmayan seyahatler için kapatılmış, kapatma kararı ABD’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle karşılıklı olarak her ay yenilenen anlaşmalarla uzatılmıştı.

Salgın nedeniyle 16 aydır kapalı olan sınırı, Kanada tarafı, tam aşılanmış ABD vatandaşlarına ve ABD’de daimi oturumu olan kişilere yeniden açtı.

KANADA’NIN ONAYLADIĞI AŞIDAN OLMASI GEREKİYOR

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından yapılan açıklamada, ABD’den Kanada’ya gelecek olan söz konusu yolculardan, Kanada tarafından onaylanan koronavirüs aşılarından herhangi biri ile çift doz aşılandığını kanıtlaması ve ABD’de yapılmış negatif sonuçlu koronavirüs test sonucu istendiği ifade edildi.

CBSA, 2 yaş altındaki aşılanmamış çocukların ise Kanada'nın karantina gerekliliklerinden muaf tutulacağını açıkladı.

BEKLENEN TARİH 7 EYLÜL

Kanada’nın, 7 Eylül'den itibaren tamamen aşılı tüm yabancı yolculara sınırlarını açması bekleniyor.

Öte yandan, ABD tarafı ise sınırdaki kısıtlamaların tek taraflı olarak ve en az 21 Ağustos’a kadar devam edeceğini duyurmuştu.