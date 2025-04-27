Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Kanada'nın Vancouver şehrinde korkunç bir olay yaşandı.

Şehirde bir araç, sokak festivalinde toplanan kalabalığın arasına daldı.

"ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR"

Vancouver polisi yaptığı açıklamada, bir sürücünün Batı Kanada kentindeki bir sokak festivalinde kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre olay, Filipin kültürünün kutlandığı yıllık Lapu Lapu festivali sırasında meydana geldi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda sürücünün gözaltına alındığını belirtti.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz net bir açıklama gelmedi.