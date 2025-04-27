Haber Merkezi
Kanada'nın Vancouver şehrinde korkunç bir olay yaşandı.
Şehirde bir araç, sokak festivalinde toplanan kalabalığın arasına daldı.
"ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR"
Vancouver polisi yaptığı açıklamada, bir sürücünün Batı Kanada kentindeki bir sokak festivalinde kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.
Yerel basında çıkan haberlere göre olay, Filipin kültürünün kutlandığı yıllık Lapu Lapu festivali sırasında meydana geldi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda sürücünün gözaltına alındığını belirtti.
Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz net bir açıklama gelmedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış