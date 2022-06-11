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    Kanada'da her sigaranın üzerinde uyarı yazısı yer alacak

    Sigaraların her birinin üzerine "Her nefeste zehir" anlamına gelen ifade yazılacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 10:54
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    Kanada'da her sigaranın üzerinde uyarı yazısı yer alacak

    İnsan sağlığına tehdit oluşturan sigaralarla ilgili Kanada'da farklı bir yol izlenecek.

    Kanada, dünyada her sigaraya uyarı yazısı basılmasını zorunlu kılan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

    "Her nefeste zehir"

    Karar, ülkede tütün ürünlerinin ambalajlarına grafik fotoğraf uyarıları ekleme yetkisine dayanıyor.

    Hükümet, değişikliğin 2023'ün ikinci yarısında yürürlüğe girmesini bekliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte her bir sigaranın üzerine "Her nefeste zehir" anlamına gelen ifadenin yazılması planlanıyor.

    Mevcut mesajlar yeniliğini kaybetti

    Kanada Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Bakanı Carolyn Bennett, düzenlediği basın toplantısında, mevcut paketlerdeki uyarılara işaret ederek, "Bu mesajların yeniliğini kaybetmiş olabileceği endişesini ele almalıyız." dedi.

    Associated Press'in haberine göre, Bennett, tütün ürünlerine sağlık uyarıları ekleme kararının, söz konusu mesajın sosyal ortamlarda sigaraya erişen gençler de dahil olmak üzere tüm insanlara ulaşmasını sağlamaya yardımcı olacağını belirtti.

    Kanada da her sigaranın üzerinde uyarı yazısı yer alacak #1

    Kanada'da sigara içme oranında düşüş

    Öte yandan Kanada'da sigara içme oranları, yıllar içinde düşüş kaydediyor. Statistics Canada'ya göre, Kanadalıların yüzde 10'u, düzenli olarak sigara içtiğini söylüyor.

    Hükümet, bu oranı 2035 yılına kadar yarıya indirmeyi hedefliyor. Veriler, 20 yaş ve üstü Kanadalıların yaklaşık yüzde 11'inin, 15 ila 19 yaş arasındaki kişilerin ise yalnızca yüzde 4'ünün sigara içtiğini söylüyor.


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