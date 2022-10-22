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- Kanada'da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket
Kanada'da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket
Müşterisi olmadığı halde sadece tuvaletini kullanmak için gittiği kahvecide olay çıkaran kadın, mekanın ortasında tuvaletini yaptı, dışkısını da kasiyere fırlattı.
- Haber Merkezi
- 22.10.2022 - 10:39
Kanada’daki bir kahveciye giden kadın, kasiyerle tartışmaya başladı.
Mekanın tuvaletini kullanmak isteyen kadına engel olan kasiyer, uzun süre direndi.
Soyundu, tuvaletini yaptı
Müşteri olmadığı halde sık sık tuvaleti kullandığı belirlenen kadın, hemen yan masada bulunan peçeteyi eline aldı ve aniden soyunmaya başladı.
Pantolonunu indiren kadın, herkesin ortasında tuvaletini yaptı.
Dışkısını kasiyere fırlattı
İğrenç durum bununla da sınırlı kalmadı.
Aynı kadın, dışkısını da kendisiyle tartışan kasiyere fırlattı.
Mide bulandıran görüntüler, kahvecinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kanada'da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket VİDEO