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    Kanada'da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket

    Müşterisi olmadığı halde sadece tuvaletini kullanmak için gittiği kahvecide olay çıkaran kadın, mekanın ortasında tuvaletini yaptı, dışkısını da kasiyere fırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 10:39
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    Kanada'da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket

    Kanada’daki bir kahveciye giden kadın, kasiyerle tartışmaya başladı.

    Mekanın tuvaletini kullanmak isteyen kadına engel olan kasiyer, uzun süre direndi.

    Soyundu, tuvaletini yaptı

    Müşteri olmadığı halde sık sık tuvaleti kullandığı belirlenen kadın, hemen yan masada bulunan peçeteyi eline aldı ve aniden soyunmaya başladı.

    Pantolonunu indiren kadın, herkesin ortasında tuvaletini yaptı.

    Dışkısını kasiyere fırlattı

    İğrenç durum bununla da sınırlı kalmadı.

    Aynı kadın, dışkısını da kendisiyle tartışan kasiyere fırlattı.

    Mide bulandıran görüntüler, kahvecinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kanada'da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket VİDEO

    Kanada da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket #1

    Kanada da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket #2

    Kanada da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket #3


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