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Kanada'da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket

Kanada'da kasiyere kızan kadından mide bulandıran hareket

Müşterisi olmadığı halde sadece tuvaletini kullanmak için gittiği kahvecide olay çıkaran kadın, mekanın ortasında tuvaletini yaptı, dışkısını da kasiyere fırlattı.