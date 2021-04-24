Ramazan boyunca her hafta cuma günü tekrarlanması planlanan uygulamada, iftar ikramında bulunuluyor.

Kanada’da koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayı için alternatif etkinlikler düzenleniyor.

Ülke genelinde her yıl Ramazan boyunca camilerde verilen iftar ve sahur yemeklerinin koronavirüs önlemleri nedeniyle bu yıl yapılamaması nedeniyle, birçok cami ve mescitte mobil iftar uygulaması gerçekleştiriliyor.

MOBİL İFTAR UYGULAMASI

Bazı camilerde Ramazan ayında okunan mukabeleler ile imamların vaazları sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanırken, bazı imamlar da çocuklar için çevrimiçi oyun uygulamaları ile dini bilgiler öğretiyor.

Hamilton kentinde Müslümanlara ait Seeds of Leadership isimli gençlik organizasyonu da Ramazan ayının ilk cuması başlattığı ve Ramazan boyunca her hafta cuma günü tekrarlanacak mobil iftar uygulamasının ikincisini gerçekleştirdi.

Kanada’da koronavirüs önlemleri altında mobil iftar ViDEO

"İKRAMIMIZI MÜSLÜMAN OLAN OLMAYAN HERKESE YAPIYORUZ"

Organizasyonun Başkanı Chihab Kaab, Müslüman gençleri yarınların liderleri olarak hazırlama gayretinde olduklarını belirterek, "Bu organizasyondaki gayret de onlara ait.’’ dedi.

Organizasyon Koordinatörü Yasmen Zaghloul da Ramazan boyunca her cuma günü 500 olmak üzere toplam 2 bin iftar yemeği dağıtacaklarını söyledi.

Zaghloul, "İftar ikramımızı Müslüman olan olmayan herkese yapıyoruz. Amacımız, bu mübarek ayda, Müslümanlar olarak Kanada toplumu ile güzelliklerimizi paylaşmak.’’ diye konuştu.

"BU RAMAZAN AYINI BURUK YAŞIYORUZ"

Öte yandan, etkinliğin gerçekleştirildiği Hamilton Merkez Camisi Başkan Yardımcısı Abdullah Abdi de şunları kaydetti:

"Yıllarca her Ramazan camilerimizde iftar hatta sahur yemeklerimiz olurdu. Kovid-19 nedeniyle tüm ibadet merkezleri kapatıldı. Bu Ramazan ayını bu yüzden buruk yaşıyoruz. Bu camide her yıl Ramazan ayı boyunca her gün 400 ila 500 kişiye iftar ve en az 50 kişiye de sahur yemeği ikram ediyorduk.

Düğünlerimiz, nikahlarımız, taziyelerimiz ve herkese açık eğitim çalışmalarımız aynı Peygamberimizin zamanında olduğu gibi hep camilerimizde oluyordu. Camiler bizim her şeyimiz ama Kovid-19 nedeniyle kapanınca farklı etkinlikler düzenlemek durumunda kaldık.’’