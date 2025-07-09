Kanada'da küçük uçaklar havada çarpıştı: 2 ölü

Kanada Kraliyet Atlı Polisi Sözcüsü Melanie Roussel, Manitoba eyaletinin güneyindeki Hanover bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Yerel saatle 08.45 sularında tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpıştığını ve 2 öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini belirten Roussel, uçaklarda başka yolcu bulunmadığını kaydetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Pilotluk eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini açıkladı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.