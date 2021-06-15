Kanada’da Müslüman ailenin katili yeniden hakim karşısına çıktı

Müslüman aileden 4 kişiyi öldüren ve 9 yaşındaki 1 çocuğu yaralayan zanlı; 4 birinci derece cinayet, 1 cinayete teşebbüs, kasten yaralamanın yanı sıra 2 terör suçundan da yargılanacak.

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran’da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu’nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşında 1 çocuk yaralanmıştı.

Ülkeyi derinden yaralayan bu kanlı saldırının ardından ilk kez 10 Haziran’da hakim karşısına çıkan Veltman’ın yargılanmasına, 4 birinci derece cinayet, 1 cinayete teşebbüs ve kasten yaralama suçlamaları ile başlanmıştı.

2 TERÖR SUÇU EKLENDİ

Zanlı Veltman, yeniden hakim karşısına çıktı.

Yayın yasağı getirilen yargılamalarda Veltman’a yöneltilen suçlamalara, Ceza Kanunu'nun 83. Maddesi uyarınca 2 terör suçunun da eklendiği bildirilerek, duruşmanın 21 Haziran’a ertelendiği aktarıldı.

BİLİNEN BAŞKA BİR TEHDİT YOK

Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, suçlamaların "terör suçları oluşturduğunu" belirlemek için RCMP, Kanada Başsavcılığı ve Kamu Savcılık Servisi’nin birlikte çalıştıkları aktarılarak, şu anda zanlıyla bağlantılı olarak halka yönelik bilinen veya şüphelenilen başka bir tehdit olmadığı ifade edildi.

ÖLDÜRÜLEN AİLE ÜYELERİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Veltman tarafından kasten öldürülen aile üyelerinden 46 yaşındaki Salman Afzaal, 74 yaşındaki Talat Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ve 15 yaşındaki Yumna Salman’ın 13 Haziranda düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı.

Kurbanlar, cenaze törenin ardından London Müslüman Mezarlığı'nda defnedildi.

Saldırıdan yaralı kurtulan 9 yaşındaki Fayez Afzaal’ın ise tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği bildirildi.