Abbotsford kentindeki otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç alevlere teslim oldu. Olay sonrası kentte OHAL ilan edildi.

Kanada’nın British Columbia eyaletinde, şiddetli yağışların ardından gelen sel ve toprak kaymalarıyla mücadele sürüyor.

Abbotsford kentinde selin ortasında kalan bir otoparkta yangın çıktı.

ARAÇLAR YANDI

Alevler hızla yayılarak çok sayıda aracı yaktı. Otoparktan yoğun duman yükselirken, alevler saatler sonra söndürülebildi.

OHAL KARARI

Yangından kaynaklanan potansiyel zehirli duman nedeniyle halka dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

500 YILDA BİR GÖRÜLEN FELAKET: ÖLÜMLER BEKLENİYOR

Eyalet Başbakan'ı John Horgan, düzenlediği basın toplantısında yaşanan felaketi '500 yılda bir görülen olay' şeklinde nitelendirdi. Horgan, şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Önümüzdeki günlerde daha fazla ölüm vakasına rastlamayı bekliyoruz." dedi.

Kanada'da selin ortasında kalan otoparkta yangın çıktı

18 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da eyalette sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.



