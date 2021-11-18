- Haberler
- Dünya Haberleri
- Kanada'da selin ortasında kalan otoparkta yangın çıktı
Kanada'da selin ortasında kalan otoparkta yangın çıktı
- İHA
- 18.11.2021 - 12:58
- Güncelleme : 18.11.2021 - 13:40
Kanada’nın British Columbia eyaletinde, şiddetli yağışların ardından gelen sel ve toprak kaymalarıyla mücadele sürüyor.
Abbotsford kentinde selin ortasında kalan bir otoparkta yangın çıktı.
ARAÇLAR YANDI
Alevler hızla yayılarak çok sayıda aracı yaktı. Otoparktan yoğun duman yükselirken, alevler saatler sonra söndürülebildi.
OHAL KARARI
Yangından kaynaklanan potansiyel zehirli duman nedeniyle halka dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.
500 YILDA BİR GÖRÜLEN FELAKET: ÖLÜMLER BEKLENİYOR
Eyalet Başbakan'ı John Horgan, düzenlediği basın toplantısında yaşanan felaketi '500 yılda bir görülen olay' şeklinde nitelendirdi. Horgan, şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Önümüzdeki günlerde daha fazla ölüm vakasına rastlamayı bekliyoruz." dedi.
Kanada'da selin ortasında kalan otoparkta yangın çıktı
18 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ
Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da eyalette sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.