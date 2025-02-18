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AA

ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada felaketi yaşadı.

Uçak iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.

Kazada hayatını kaybeden olmazken, 80 yolcunun bulunduğu uçakta ise 18 kişi yaralandı.

Yaralananlardan iki kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

UÇAKTAKİ TÜM YOLCULARA ULAŞILDI

Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİĞER UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Firmanın, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer uçuşlarını kaza nedeniyle iptal ettiği belirtildi.

Delta Air Lines kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, Kanada basını olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti.