Kanada’da yeni çocuk mezarları bulundu

Yatılı bir kilise okulunun bahçesinde, yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu. Çocukların sayısına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarı olarak kabul edilen yatılı kilise okulları, gündemde geniş yer tutmaya devam ediyor.

Saskatchewan eyaleti Cowessess First Nation bölgesinde, eski Marieval Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nun sahasında, resmi kayıtlarda olmayan yüzlerce çocuk mezarı keşfedildi.

Olaya ilişkin açıklama, Saskatchewan eyaletindeki First Nation yerlilerinin çatı kuruluşu olan Egemen Yerli İlk Milletler Federasyonu'ndan (FSIN) geldi.

Net sayının henüz belirlenmediğini söyleyen Cowessess Şefi Cadmus Delorme ve FSIN Şefi Bobby Cameron çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Ortak açıklamada, bölgenin bugüne kadar bulunan mezarlardan daha fazlasına ev sahipliği yaptığının tahmin edildiği belirtildi.

Mezarların bulunduğu Saskatoon kentinde, Marieval Kızılderili Konut Okulu'ndaki isimsiz mezarlarda bulunan tüm çocukları onurlandırmak için bayraklar yarıya indirildi.

KAYIT DIŞI MEZARLAR BULUNMUŞTU

British Columbia eyaletinin Kamlopps kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde, 29 Mayıs'ta 215 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar bulunmuştu.

Bunun üzerine ülke genelindeki 139 okulda yüzeyden yere nüfuz eden radar taramaları yapılmış, yeni mezarlar keşfedilmişti.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Resmi kayıtlara göre Marieval Kızılderili Yatılı Kilise Okulu, 1899'dan 1997'ye kadar eyaletin başkenti Regina'nın yaklaşık 140 kilometre doğusunda, Cowessess yerlilerinin olduğu bölgede faaliyet gösterdi.

Bölgede, bu ayın başında tarama çalışmalarına başlanmıştı.

Kayıt dışı mezar sayısına ilişkin yetkililerden açıklama yapılması bekleniyor.

“ŞAŞIRTICI DEĞİL”

Kanada’daki First Nation yerlilerinin Ulusal Şefi Perry Bellegarde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cowessess First Nation'da yüzlerce isimsiz mezarın bulunduğu haberi kesinlikle trajik ama şaşırtıcı değil. Tüm Kanadalıları bu son derece zor ve duygusal zamanda First Nation'ın yanında olmaya çağırıyorum.”

“BU TARİH GEÇMİŞTE KALDI DİYORLAR”

Saskatchewan'daki Little Pine First Nation Şefi Wayne Semaganis, CBC Haber’e verdiği demeçte, “Bugün bile halktan hala küçümseme var. ‘Bu bir tarih, geçmişte kaldı’ diyorlar. Hayır, geçmişte değil. Bugün de devam ediyor. Yatılı okullara gömülen bu çocuklar öldürüldü. Çünkü kaza olsaydı, eceliyle ölselerdi, birileri uyarılırdı.” ifadelerini kullandı.

“KADERİMİZİ ANLAMAYAN ÇOK SAYIDA İNSAN VAR”

Şu anda bile incindiklerini kanıtlamak zorunda olanların yerli halk olmasının sinir bozucu olduğuna vurgu yapan Semaganis, “Kanada'nın büyük çoğunluğunda hala kederimizi anlamayan çok sayıda insan var. Yas tutma hakkımızı elimizden alıyorlar. Asıl acı olan da bu.” sözlerini kaydetti.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDE TIBBİ DENEYLER YAPILDI

Yatılı Kilise Okullarının ilki, 1880'lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1996 yılında kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuk, ailelerinden zorla alındı.

Kiliselere ait yatılı okullarda çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ve istismara maruz bırakıldı.

2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı belirlendi.

ÖZÜR DİLENMİŞTİ

Kanada federal hükümeti tarafından 2008 yılında, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için özür dilenmişti.