Toplu taşıma aracında şortunu indirip eline jiletini geçiren kadın, özel bölgesini tıraş etmeye başladı. İnsanların şaşkın bakışlarını aldırmayan kadın, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kanada'da ulaşım için metroyu tercih eden kişiler, akıllara durgunluk veren bir görüntüyle karşılaştı.

Metroya binen kadın, oturduğu yerde şortunu indirince olanlar oldu.

Düğmesini açıp özel bölgesini tıraş etti

Jiletini eline alan kadın, hiç kimseye aldırış etmeden özel bölgesini tıraş etmeye başladı.

İnsanların şaşkın bakışlarını aldırmayan kadın, bu eylemine uzunca bir süre devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yorum bombardımanına tutuldu.

İşte o anlar...

Kanada'daki metroda şortunu indiren kadın özel bölgesini tıraşladı VİDEO