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Haber Merkezi

Son dönemde dünya genelinde uçak kazalarındaki artış, dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan kazalar havacılık sektöründeki güvenlik standartlarını bir kez daha gündeme getirirken, yalnızca son 2 ay içinde 7 büyük uçak kazası meydana geldi.

Son kaza Kanada'da kayıtlara geçti.

UÇAK TERS DÖNDÜ

ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.

18 KİŞİ YARALANDI

Kazada mucize eseri hayatını kaybeden olmazken, 80 yolcunun bulunduğu uçakta 18 kişi yaralandı.

Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Büyük faciadan dönülen kazada yeni yolcuların uçaktan çıkış anlarına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.

TAVANDAN ÇIKTILAR

Görüntülerde yolcuların ters dönen uçaktan, tavanda açılan bir boşluk sayesinde çıktıkları görüldü.

O anlarda yolcuların panik dolu kaçış anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili yetkili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Firmanın, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer uçuşlarını kaza nedeniyle iptal ettiği belirtildi.

Delta Air Lines kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, Kanada basını olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti.