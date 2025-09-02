Abone ol: Google News

Kanadalı oyuncu Graham Greene 73 yaşında hayata veda etti

"Kurtlarla Dans", "Yeşil Yol" filmlerindeki rolleriyle tanınan Kanadalı aktör Graham Greene'nin 73 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 10:41
Kanadalı oyuncu Graham Greene 73 yaşında hayata veda etti

Graham Greene, 1990 yapımı "Kurtlarla Dans" filmindeki "Kicking Bird" rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

CBC News'un internet sitesindeki habere göre, Kanadalı aktörün menajeri, 73 yaşındaki Greene'nin vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"VEFAT ETTİĞİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜ İLE DUYURUYORUZ"

Açıklamada, "Efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene'nin huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Oyuncunun menajeri, Greene'nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ve anma töreniyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını aktardı.

Dünya Haberleri