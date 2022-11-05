Kanye West'ten 30 günlük arınma kararı

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, 30 günlük arınma programına gireceğini duyurdu. Programa göre West, kimseyle konuşmayacak, alkol almayacak ve cinsel ilişkiye girmeyecek.

Yahudi karşıtı açıklamalarıyla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, yeni bir karar aldı.

Attığı Tweet yüzünden hayatının mahvolduğunu ve bunun bazı 'bilinmeyen güçler' tarafından yapıldığını öne süren ünlü rapçi, “30 günlük bir arınma” sürecine girdiğini açıkladı.

Twitter 'dan bir paylaşım yapan West, “Bir ay boyunca hiç kimseyle konuşmayacağım” dedi.

“Alkol yok, cinsel ilişki yok”

Kararın detaylarını da anlatan Kanye West, “30 günlük bir arınma yapacağım. Bir konuşma orucu... Alkol yok. Yetişkin filmleri yok. Cinsel ilişki yok. Tanrı'ya şükrediyoruz. Amin...” ifadelerini kullandı.

Reality yıldızı Kim Kardashian’ın eski eşi olan West, son olarak “Ama Twitter'ım hâlâ muhteşem...” diye ekledi.