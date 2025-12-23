Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden yürürlüğe koydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekim ayında Karadağ ile Türkiye arasında hızlı gelişmeler yaşandı.

Kotor, Budva gibi şehirleriyle Türk vatandaşlarının akınına uğrayan Karadağ, sürpriz bir karar aldı.

Türklerin son dönemde uğrak ülkelerinden biri haline gelen Karadağ'da yaşanan olay, iki ülke arasında krize neden oldu.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkenti Podgorica’da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı kavga sonrası polis, geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Yapılan operasyon sonrası 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

VİZESİZ SEYAHAT ASKIYA ALINDI

Olay sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

Turistik lokasyonlarıyla Türk vatandaşlarının beğenisini kazanan Karadağ'ı yılda ortalama 300 bin Türk'ün ziyaret ettiği belirtildi.

KARAR KALDIRILDI

Karadağ Hükümeti, bugün itibariyle Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını yeniden başlattı.

Yeni karara göre kalış süresi 90 günden 30 güne düşürüldü.

Hükümetten yapılan açıklamada, bu kararın yasa dışı göçle mücadele ve Avrupa Birliği’nin vize politikasıyla uyum sağlama amacı taşıdığı belirtildi.

"UYGULAMANIN BU HAFTA İÇİNDE BAŞLAYACAĞI ÖĞRENİLDİ"

Konya ilişkin Dışişleri kaynaklarından da bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi." denildi.

SUÇSUZ OLDUKLARI BELİRLENDİ

'Bıçaklama olayına karıştıkları' iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşı, suçsuz olduklarının belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Y.G. ve N.D. isimli Türk vatandaşlarının 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındıkları ancak yapılan incelemeler sonucu olayla ilgileri bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerinin sanıkların olayın yaşandığı sırada başka yerlerde olduklarını doğruladığını açıkladı.

Açıklamada, "Sanıkların savunmalarının doğru olduğu, olay sırasında konutlarında bulundukları ve haklarında makul şüphe kalmadığı belirlenmişti" ifadeleri yer aldı.

Bu nedenle tutuklama kararının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, kararın suçun niteliğinde değişiklik nedeniyle değil, 'öldürmeye teşebbüs' suçuna dair makul şüphe bulunmadığının anlaşılması üzerine alındığı vurgulandı.

DAHA SONRA PİŞMAN OLMUŞLARDI

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, konuya ilişkin Fokus’a kapsamlı bir röportaj vererek Türkiye ile yaşanan vize krizine sert mesajlar göndermişti.

Kararı 'aceleci've ekonomik açıdan zararlı olarak nitelendiren Milatovic, "Ülke tansiyonunu düşürmek yerine yükseltmemeliyiz. Kolektif suçlama kabul edilemez." ifadelerini kullandı.