Kassam Tugayları: Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak

Hamas'tan İsrail'e salvo...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentini işgal planı kapsamında karadan ve havadan yoğunlaştırılan saldırılar ve esirlerin akıbetiyle ilgili değerlendirme yapıldı.

"ONLARIN HAYATINI UMURSAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil.



Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor.

"GAZZE KOLAY LOKMA OLMAYACAK"

Askeri ve siyasi liderlerinize şunu söylüyoruz: Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak.



Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız.



Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak.

"ELİMİZDEKİ ESİR SAYISI ARTACAK"