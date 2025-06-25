Kassam Tugayları: Gazze'deki çatışmalarda 7 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kente sıkı bir abluka uygulanırken, Filistinli vatandaşlar uzun süredir birçok temel ihtiyaç malzemesine ulaşmakta zorlanırken Hamas ve İsrail ordusu arasında çatışmalar devam ediyor.

İSRAİL ASKERLERİNE PUSU KURULDU

Hamas Hareketi’nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’ta bir eve sığınan İsrail askerlerine kurdukları pusuda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, mensuplarının, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Terhis el-Kadim bölgesinde bir eve sığınan İsrail askerlerine pusu kurduğunu ve operasyonda Yasin 105 ve RPG füzelerinin kullanıldığını belirtti.

TANK FÜZELER İLE HEDEF ALINDI

Açıklamada, evin hedef alındığı ve ardından makineli tüfeklerle ateş açıldığı ifade edilirken saldırının, İsrail askerleri arasında kayıplara yol açtığı kaydedildi.

Ayrıca Kassam Tugayları, aynı bölgede bir İsrail tankını Şevaz tipi patlayıcıyla ve Yasin 105 füzesiyle hedef aldıklarını bildirdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir Filistinli direnişçinin İsrail askerlerinin içinde bulunduğu zırhlı araca bomba yerleştirdiği belirtildi.

Patlamada, zırhlı aracın alev aldığı ve içerisindeki 7 askerin öldüğü kaydedildi.

Yine Han Yunus'ta birisi ağır olmak üzere 2 İsrail askerinin de roket atışıyla yaralandığı aktarıldı.

ÖLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 434'E ÇIKTI

Kara saldırıların başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 434 oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 56 bin 77 Filistinli hayatını kaybetti, 131 bin 848 kişi de yaralandı.