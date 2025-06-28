Kassam Tugayları, Han Yunus'ta düzenledikleri saldırıda İsrail askerinden ölen ve yaralananlar olduğunu belirt

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güneyinde, Han Yunus’un doğusundaki Abesan el-Kebira kasabasında 4 İsrail mühendislik ekskavatörüne Yasin 105 füzeleriyle saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda ekskavatörlerden alevler yükseldiği ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Bölgede askerleri tahliye etmek için helikopterlerin indiği kaydedildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YOK

Ayrıca, Kassam Tugayları dün aynı kasabada bir Merkava tankı ile D9 askeri buldozerine iki yüksek patlayıcılı kara mayınıyla saldırdıklarını duyurdu. İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Han Yunus’un kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir aracı yüksek patlayıcıyla vurduklarını ve 5 numaralı karayolunda makineli tüfekle bir ekskavatörü hedef aldıklarını bildirdi.

İsrail tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.