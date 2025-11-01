Kassam Tugayları: Kimliği belirsiz üç ceset İsrail'e teslim edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de kimliği belirlenemeyen çok sayıda ceset bulunduğu ve bunlardan üçüne ait kalıntıların incelenmek üzere İsrail tarafına iletildiği belirtildi.

Açıklamada, önce yalnızca numune teslim edilmesinin teklif edildiği ancak İsrail’in bunu reddederek cesetlerin tamamını istediği ifade edildi.

"Düşmanın iddialarının önüne geçmek için bu cesetleri teslim ettik." denilen açıklamada, arabulucular ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden, Gazze'de kaldığı belirtilen tüm İsrailli esir cesetlerinin eş zamanlı çıkarılması için gerekli ekipman ve personelin sağlanması talep edildi.

İSRAİL'DEN "CESETLER ESİRLERE AİT DEĞİL" İDDİASI

Kalıntılar gece saatlerinde Tel Aviv’deki adli tıp merkezine ulaştırıldı.

İsrail tarafı ise yapılan ilk incelemelerde teslim edilen kalıntıların hiçbirinin İsrailli esirlere ait olmadığını ileri sürdü.

GAZZE'DE 11 İSRAİLLİ ESİR CESEDİ KALDI

10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında hayatta olan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ardından Gazze’de 28 İsrailli esirin cesetlerinin kaldığı açıklandı.

Hamas bugüne kadar 19 cesedi teslim ederken, İsrail daha önce yapılan incelemelerde cesetlerden birinin esirlere ait olmadığını, birinin ise daha önce teslim edilen kalıntılarla eşleştiğini iddia etti.

Son yapılan açıklamalar doğrultusunda Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli esirin cesedinin kaldığı bilgisi paylaşılmış durumda.