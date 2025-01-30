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Katar Emiri Şeyh Al Sani'den Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret

Katar Emiri Şeyh Al Sani'den Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Geçiş döneminin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile karşılanan Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin burada temaslarda bulunduğu kaydedildi.