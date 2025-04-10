Katar Emiri Şeyh Temim, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI

Açıklamada, görüşmede, ikili işbirliği ilişkileri ile bu ilişkileri güçlendirme yollarının yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak öneme sahip son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

MACRON'DAN FİLİSTİN'İ TANIMA AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından "France 5" kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.