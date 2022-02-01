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    Katar ile Boeing arasında yolcu ve kargo uçakları için anlaşma sağlandı

    Doha merkezli hava yolu şirketi, uçak üreticisinden dev satın alma gerçekleştirecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 11:57
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    Katar ile Boeing arasında yolcu ve kargo uçakları için anlaşma sağlandı

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

    Görüşmede bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ticari ilişkiler de ele alındı.

    KATAR'DAN DEV SATIN ALMA

    Katar heyetinin ABD ziyareti sırasında uçak üretisi Boeing ile anlaşma sağlandı. Katar Hava Yolları'ndan sipariş alma konusunda Airbus ile yarışan Boeing, sürecin kazananı oldu.

    Şirketin CEO'su Akbar Al Baker, Max ailesinin en büyük modeli olan 737 Max 10 tipi yolcu uçağı için 25 adet sipariş veren sözleşmeyi imzaladı. Ayrıca 25 uçak daha satın alma seçeneği anlaşmada bulunuyor.

    Katar ile Boeing arasında yolcu ve kargo uçakları için anlaşma sağlandı #1

    LİSTE FİYATI 34 MİLYAR DOLAR

    Boeing'in çift motorlu kargo uçağı olan 777X'in 34 adet siparişi için de anlaşmaya imza atıldı. Ek olarak 16 opsiyonlu satış da anlaşmada yer alıyor.

    CNBC'nin haberine göre, siparişin liste fiyatı 34 milyar dolar değerinde, ancak hava yolları özellikle bu tür büyük siparişler için genellikle indirim alıyor.

    Katar ile Boeing arasında yolcu ve kargo uçakları için anlaşma sağlandı #2

    BOEING'İN HİSSELERİ YÜKSELDİ

    Boeing'in hisseleri, siparişlerin ardından yükseldi ve günü yüzde 5.1 artışla 200.24 dolardan kapattı.

    Öte yandan imza törenine Boeing CEO'su Dave Calhoun, Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve Katar'ın ABD Büyükelçisi Şeyh Meshal bin Hamad Al Sani de katıldı.

    Katar ile Boeing arasında yolcu ve kargo uçakları için anlaşma sağlandı #3

    Katar Hava Yolları CEO'su Akbar Al Baker, "Her iki tarafın da ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalıştığı güvenilir ortaklarla uzun vadeli ilişkiler kurmayı seviyoruz." dedi. Airbus, satın almayla ilgili yorum yapmadı.

    Katar ile Boeing arasında yolcu ve kargo uçakları için anlaşma sağlandı #4

    Katar ile Boeing arasında yolcu ve kargo uçakları için anlaşma sağlandı #5

    Katar ile Boeing arasında yolcu ve kargo uçakları için anlaşma sağlandı #6


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