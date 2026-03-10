Katar: İran'ın tüm gerekçelerini reddediyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan El-Ensari, Orta Doğu’da ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı yetkililerle doğrudan temas olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren El-Ensari, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında görüşme gerçekleştiğini söyledi.

El-Ensari, “Savaşın başından bu yana tek temas bu oldu. Temaslarımızın olmadığını söylemiyorum, var. Ancak şu anda önceliğimiz ülkemizi savunmak. Ülkemizi ve topraklarımızı savunmaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Katar’ın çatışmanın tarafı olmadığını vurgulayan El-Ensari, “Katar bu savaşın bir parçası değildir. Bunu çok net söyledik. Topraklarımızın başka bir ülkeye saldırı için kullanılmasını da reddettik. Bu durumla başa çıkmanın en doğru yolunun hâlâ diplomasi olduğuna inanıyoruz” dedi.

"SALDIRILAR SONA ERMELİ"

Katar’ın arabuluculuk rolüne ilişkin soruları da yanıtlayan El-Ensari, krizin çözüm adresinin müzakere masası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Her kriz müzakere masasında çözülmelidir. Savaşlar sonsuza kadar sürmez. Sonsuza kadar zafer de yoktur, sonsuza kadar yenilgi de yoktur.

İran’dan gelen saldırıların sürdüğünü ifade eden El-Ensari, bu şartlarda arabuluculuktan söz etmenin zor olduğunu belirterek saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

QATAR ENERGY ÜRETİMİ DURDURDU

Saldırıların ekonomiye etkisine de değinen El-Ensari, Katar merkezli enerji şirketi QatarEnergy’nin üretimi durdurmak zorunda kaldığını açıkladı.

Ras Laffan doğalgaz işleme tesisine yapılan saldırı nedeniyle üretimin askıya alındığını belirten El-Ensari, “Bu sadece Katar ekonomisini değil küresel ekonomiyi de etkiliyor. Katar’ın devlet tarihinde ilk kez böyle bir durum yaşanıyor” dedi.

Mevcut şartlarda ekonominin normale dönmesinin mümkün olmadığını ifade eden El-Ensari, saldırıların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyleyen El-Ensari, su arıtma tesisleri ve enerji altyapısının hedef alınmasının bölge için ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan El-Ensari, “Katar’daki ve bölgedeki egemenliğimize yönelik saldırıların durdurulması için tüm imkanlar kullanılmalıdır. Sivil altyapı hedef alınmamalıdır” dedi.

"ABD İLE STRATEJİK ORTAKLIK TARTIŞMA KONUSU DEĞİL"

İran’ın ABD üslerini hedef alması sonrası Katar’ın bu üsleri barındırmasının sorgulanıp sorgulanmadığı yönündeki soruya da yanıt veren El-Ensari, Katar’ın savunma ortaklıklarının süreceğini belirtti.

El-Ensari, “Sadece ABD değil, dünyadaki tüm savunma ortaklarımızla olan stratejik ortaklığımız tartışma konusu değildir” ifadelerini kullandı.

"KİMİ AĞIRLAYACAĞIMIZA KİMSE KARAR VEREMEZ"

İran’ın diplomatik kararlarına ilişkin bir soruya da yanıt veren El-Ensari, Katar’ın egemenliğine vurgu yaptı.

“Elimizdeki diplomatik ilişkiler konusunda kimse söz sahibi değildir. Buna İran Dışişleri Bakanı da dahil. Katar’ın egemenliği tartışma konusu değildir” diyen El-Ensari, saldırılar devam ettiği sürece enerji üretiminin de durmaya devam edeceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerginliğe de değinen El-Ensari, deniz yollarının kapatılmasının son derece tehlikeli bir gelişme olduğunu belirterek sorunun çözümü için diplomasinin devreye girmesi gerektiğini ifade etti.