Katar, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuğu gözden geçirecek: İstismar ediyorlar Doha'dan yapılan açıklamada, taraflar arasında yürütülen müzakerelerden çıkar devşirmeye çalışanlar olduğu ima edildi. Arabuluculuk rolünün değerlendirme sürecine alındığı belirtildi.

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Emir Şeyh Temim bin Hamad El Sani yönetimindeki Katar, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk rolünü yeniden değerlendirdiğini açıkladı.

Başbakan Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, "Katar, rolünü yeniden değerlendirme sürecinde." dedi.

El Sani, "Katar Devleti'ni küçümseyerek seçim kampanyaları yürütmeye çalışan siyasetçilerin kurbanı" olduklarını belirtti.

"Katar'ın rolü istismar ediliyor"

Katar Başbakanı, "Katar'ın rolü istismar ve suiistimal ediliyor." ifadesini kullandı.

ABD ve Mısır ile birlikte Katar, Gazze'de ateşkes sağlanması ve İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumlar karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılması amacıyla haftalardır görüşmelerde bulunuyor.

Bazı duraklamalar var

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Başbakan El Sani, müzakerelerin durduğunu söylemişti:

Bazı duraklamaların olduğu hassas bir aşamadan geçiyoruz. Bu duraklamayı mümkün olduğunca gidermeye çalışıyoruz.

ABD'den Katar'a çağrı: Hamas'a baskı yap

Washington'daki Katar Büyükelçiliği, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Steny Hoyer'in, Katar'ın rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a baskı yapması yönündeki çağrısını kınayan bir bildiri yayınlamıştı.

The Guardian'ın aktardığına göre Katar Başbakanı El Sani, Doha'nın "bu savaşın başından beri çatışma çemberinin genişlemesine karşı uyarıda bulunduğunu" söylerken, "Bugün farklı cephelerde çatışmalar görüyoruz." dedi.