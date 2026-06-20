Türkiye - Paraguay maçı şifresiz izle: İşte canlı yayın bilgileri

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci mücadelesine hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, Kaliforniya’nın San Jose kentinde kritik bir viraja giriyor.

Turnuvadaki ilk maçında istediği sonucu alamayan millilerimiz, Paraguay karşısında alacağı 3 puanla moral bularak son 32 turu yolunda iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Peki, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu önemli karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

İşte maçın yayın bilgileri…

Türkiye - Paraguay maçı hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavında A Milli Takımımız, Paraguay ile karşı karşıya geliyor.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma, Türkiye saati ile sabah 06.00’da başlayacak.

Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen Milliler, bu önemli mücadelede 3 puan hedefiyle sahaya çıkıyor.

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Türkiye - Paraguay maçı CANLI İZLE