Katar ve Bahreyn, ilişkileri yeniden tesis etme kararı aldı İran'la ilişkiler ve deniz sınırı kaynaklı sorunları çözmek isteyen iki ülkeden yetkililer, Riyad'da görüştü.

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İki Körfez ülkesi Katar ve Bahreyn arasındaki buzlar eriyor.

Taraflar, yıllardır süren anlaşmazlığa son vererek, diplomatik bağları yeniden kurmaya karar verdi.

Katar ve Bahreyn'den delegeler, çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreterliği'nde bir araya geldi.

Katar ile Bahreyn arasında yeni dönem

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, her iki tarafın "Körfez birliğini ve entegrasyonunu KİK Tüzüğü'ne göre geliştirmek" için bir araya geldiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed bin Hassan el-Hammadi, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Şeyh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa ile 2017 yılına uzanan anlaşmazlığın çözümünü ele almak üzere buluştu.

Tarafların yaşadığı gerilim

O yıl Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile birlikte "İran'a çok yakın olduğu ve radikal grupları desteklediği" iddiasıyla Katar'a diplomatik abluka uyguladı. Doha yönetimi, iddiaları reddetti.

Ocak ayında, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, iki ülke arasındaki farklılıkları masaya yatırmak için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ulaşım kısıtlandı, ticaret bağlantıları kesildi

Dört Arap ülkesi, Katar uçak ve gemilerinin hava sahalarını ve sularını kullanmalarını yasaklamış, ticaret bağlantılarını kesmişti.

Ancak 2021'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bu bağları onarmaya karar verdi.

Sorunların temelinde İran'la ilişkiler ve deniz sınırı var

Al Jazeera'nin aktardığına göre, Bahreyn'in Katar ile olan anlaşmazlığı, daha çok Katar'ın İran'la olan ilişkisi ve deniz sınırı boyunca yaşanan sorunlar temelinde yatıyor.

İlişkilerin restorasyonu, İran ve Suudi Arabistan yakınlaşması da dahil olmak üzere bölgesel anlaşmazlıkları çözmeye yönelik bir dizi çabanın sarf edildiği bir dönemde meydana geliyor.