Katar ve Endonezya'dan Gazze ve Batı Şeria değerlendirmesi

AA

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü.

Görüşme kapsamında Dışişleri Bakanları başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin detaylar Katar resmi haber ajansı QNA'da yer aldı.

HANGİ KONULAR MASADA

Katar Dışişleri Bakanı ve Endonezyalı mevkidaşı Sugiono, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme fırsatlarını görüştü.

Ortak öneme sahip konuları da değerlendiren iki Bakan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri masaya yatırdı.

GAZZE ŞERİDİ'NDE ATEŞKES VURGUSU

Al Sani ve Sugiono, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.