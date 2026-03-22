Katar'da askeri helikopter düştü

Orta Doğu'da gerilim devam ederken Katar'da bir askeri helikopter düştü.

Konuya ilişkin Katar Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılırken, durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

HELİKOPTER KARA SULARINA DÜŞTÜ

Katar Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Katar'a ait bir helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, arıza sonucu helikopterin ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ile yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.