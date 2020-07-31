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    Katar'daki Türk Birliği'nde bayramlaşma

    Doha'da düzenlenen programda Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı kutladı.
    • AA
    • 31.07.2020 - 14:33
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