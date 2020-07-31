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Doha'da düzenlenen programda Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yurt dışında görev yapan Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı kutladı.

O adreslerden biri, Katar'ın başkenti Doha oldu.

Doha'daki Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

KORONA TEDBİRLERİ ALINDI

Program, koronavirüs tedbirleri altında, maske ve sosyal mesafe kuralıyla gerçekleştirildi.

Katar'daki Türk Birliği'nde bayramlaşma ViDEO