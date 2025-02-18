Katar'dan ABD'nin ve İsrail'in 'Gazze açıklamalarına' tepki

İHA

ABD ve İsrail, geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'ne ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Söz konusu teklif ve açıklamalar sonrası tepki sesleri yükseldi.

Bu kapsamda bir açıklama da Katar'dan geldi.

BÖLGENİN GELECEĞİNE FİLİSTİNLİLERİN KARAR VERMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Katar, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nin geleceği hakkında ABD ve İsrail tarafından yapılan açıklamalara cevap verdi.

İsrail'in Hamas'ın Gazze'den çıkarılması, ABD'nin ise Gazze'yi devralmak istediği yönündeki açıklamalara ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bölgenin geleceğine yabancıların değil Filistinlilerin karar vermesi gerektiğini vurguladı.

"FİLİSTİNLİLERİ KİMİN TEMSİL EDECEĞİ FİLİSTİNLİLERİN SORUNUDUR"

Bunun bir Filistin sorunu olduğunu belirten el-Ensari, "Filistinlileri resmi sıfatla kimin temsil edeceği ve siyasi alanda grup ve partilerin kimler olacağı Filistinlilerin sorunudur" dedi.