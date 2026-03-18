Katar'dan İran ataşesini sınır dışı etme kararı

ABD ile İsrail ve İran arasındaki savaşta 17 gün geride kalırken, akşam saatlerinde Körfez ateş çemberine dönüştü..

Misilleme atışlarını sürdüren İran, bu kez gaz tesisine karşılık petrol tesisi vurdu.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentinde bulunan petrol rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmasının ardından, bu akşam Suudi Arabistan’da 5 ayrı noktada patlama yaşandı.

Riyad'da patlama sesleri duyulurken, ilk görüntülerde Saudi Aramco tesislerinin vurulduğu ve yangın çıktığı görüldü.

Suudi Arabistan'ın ardından Katar da hedef oldu.

Katar’ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, büyük hasar meydana gelen bölgede yangın çıktığını duyurdu.

KATAR, İRAN ATAŞESİNİ SINIR DIŞI ETTİ

Bunun üzerine Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi istenmeyen kişiler olarak ilan edildi.

"24 SAAT İÇİNDE ÜLKEYİ TERK ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İran’ın Doha Büyükelçiliği’ndeki askeri ataşe, güvenlik ataşesi ve bu birimlerde çalışanları istenmeyen kişi ilan ediyor, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istiyoruz.



Karar, İran’ın Katar’a yönelik saldırıları ve ülkenin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmesi üzerine alındı.



İran’ın bu tutumu sürdürmesi halinde ek adımlar atacak, ülkemizin egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız.