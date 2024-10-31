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Haber Merkezi

İngiltere'nin gözde prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz aylarda ortalıktan kayboldu.

3 ay boyunca ameliyat olacağı söylendikten sonra ortalıkta gözükmeyen Kate, kamuoyunun merakı üzerine bir açıklama yaptı.

Kate Middleton, yaptığı açıklamada kansere yakalandığını ve bu nedenle ameliyat olduğunu söyledi.

Sevenlerini üzen prenses, başarılı bir sürecin ardından kemoterapiyi sonlandırdı ve sağlığına kavuşmaya başladı.

Sağlığına kavuşan Kate'ın kanserinin türü de Bollywood yıldızı Manisha Koirala'ya yazdığı mektup ile ortaya çıktı.

YUMURTALIK KANSERİ ÇIKTI

Bollywood yıldızı Manisha Koirala, kanserle ilgili ortak deneyimlerinin paylaşılmasının ardından Galler Prensesi Kate Middleton'dan cesaret aldığını söyledi. İki kadın arasındaki duygusal bağ, zorlu zamanlarda dayanıklılıklarını ve karşılıklı birbirlerine olan desteklerini ortaya koydu.

Manisha'nın yumurtalık kanserine yakalandığın biliniyor. Kate'in mektubunda bundan bahsetmesi de "kanserin türünün öğrenildiğine" dair detayları gündeme getirdi.

DÜŞÜNCELERİNİ İLETTİ

54 yaşındaki Manisha Koirala da bu yılın başlarında kanser teşhisini öğrendikten sonra Kate'e bir mektup yazmıştı.

Dördüncü aşama yumurtalık kanseriyle mücadele ettikten sonra artık iyileşme sürecinde olan oyuncu, prensese ulaşıp iyi dileklerini paylaştı.

Tedavi ve kararlılıkla hastalığını yenen Koirala, cesaret verici düşüncelerini gücüne hayran olduğu Kate'e iletti.