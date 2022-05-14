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    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada'ya gidecek

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada'ya gidecek

    Kanada'da Katolik okullarında yerli çocuklara yönelik istismarlar nedeniyle özür dileyen Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 24-30 Temmuz'da da Kanada'yı ziyaret edecek.
    • 14.05.2022 - 05:12
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 07:32
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    Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile geçen ay Vatikan'da görüşen Papa Franciscus, bu kez Kanada'ya gidiyor.

    Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Papa'nın Kanada ziyaretinde Edmonton, Quebec ve Iqaluit kentlerinde de temaslarda bulunacağı belirtildi.

    Katolik okullarındaki istismar nedeniyle özür dilemişti

    AA'nın haberine göre; ziyaret açıklaması, Katoliklerin ruhani liderinin, mart-nisanda Kanadalı yerli gruplarıyla Vatikan'da yaptığı görüşme ve Katolik okullarında yerli çocukların maruz kaldığı cinsel ve fiziksel istismarlar nedeniyle özür dilemesinin ardından geldi.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #1

    "Tanrı'dan af diliyor ve tüm kalbimle acı çekiyorum"

    Papa Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi’ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı’dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #2

    Kanada'aki komisyon, "kültürel soykırım" demişti

    Konuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #3

    Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

    Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #4

    Yerli gruplar bu "özrü" bekliyordu

    Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #5

    Papa'nın hazirandaki Lübnan ziyareti ise ertelenmişti

    Bir süredir dizinden çektiği rahatsızlık sebebiyle Vatikan’daki programlarına tekerlekli sandalyeyle katıldığı görülen Papa'nın haziran ortasında Lübnan'a yapmayı planladığı ziyaret ise ertelenmişti.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #6

    Lübnan Turizm Bakanı Velid Nassar, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Papa'nın sağlık koşulları sebebiyle bu ziyaretinin ertelendiğini duyurmuştu.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #7

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #8

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #9

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #10

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #11

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kızılderililerden özür için Kanada ya gidecek #12


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