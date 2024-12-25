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Haber Merkezi

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü.

Uçak düştükten sonra alev aldı.

Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.

KAZAKİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ: 72 KİŞİ BULUNUYORDU

Kurtarma ekipleri yangına müdahale etti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı ise 25 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu belirtildi.

25 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Grozni Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü'den havalanan uçak, sis nedeniyle Mahaçkale'ya, daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildi.

Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.