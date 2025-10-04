Keir Starmer: Gazze'de tüm tarafları anlaşmayı gecikmeden uygulamaya çağırıyoruz

Gazze'de ateşkese adım adım...

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıtın ardından yazılı açıklama yaptı.

"TÜM TARAFLARI ANLAŞMAYI UYGULAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Başbakan Starmer açıklamasında, "Hamas'ın ABD'nin barış planını kabul etmesi önemli bir adım. Başkan Trump'ın bizi barışa her zamankinden daha fazla yaklaştıran çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Artık çatışmaların sona ermesi, rehinelerin evlerine dönmesi ve insani yardımın acilen ihtiyaç duyanlara ulaşması için bir fırsat var.

Tüm tarafları anlaşmayı gecikmeden uygulamaya çağırıyoruz. İngiltere, ortaklarıyla birlikte daha fazla müzakereyi desteklemeye ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için sürdürülebilir bir barışa doğru çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.

"KALICI BİR BARIŞA HAZIR OLDUKLARINA İNANIYORUM"

Trump da Hamas'ın yanıtına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum.

İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullanmıştı.