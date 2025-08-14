Keir Starmer, Vladimir Zelensky ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Görüşme öncesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bu sabah başkent Londra'daki ofisinde bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN GÜNDEM MADDELERİ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan sözcünün açıklamasına göre iki lider, dün Almanya'da yapılan görüşmeleri ele aldıkları kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşmede liderler, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışa ulaşmak için güçlü birlik duygusu ve kararlılık konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Starmer ve Zelenskiy, Trump ve Putin'in yarın Alaska'da yapacağı görüşmeyi de konuştu.

İki lider, bu görüşmenin, Putin’in barış konusundaki ciddiyetini kanıtlama hususunda harekete geçtiği süreçte ilerleme kaydetmek için uygun fırsat olduğu görüşünü paylaştı.

NE OLMUŞTU

Zelenskiy, dün Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantıya katılmıştı.

Trump ve Putin'in, yarın ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.