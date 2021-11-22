Kenya’da, koronavirüs aşısı olmayan, devletin yüz yüze hizmetlerinden yararlanamayacak

Kenya’da, koronavirüs aşısı olmayan, devletin yüz yüze hizmetlerinden yararlanamayacak

Koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar alan hükümet, yüz yüze sunulan devlet hizmetlerinden aşı olmayan vatandaşların yararlanamayacağını duyurdu.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, Sağlık Sekreteri Mutahi Kagwe basın mensuplarına, hükümet olarak tüm Kenyalıların sağlığını korumak için koronavirüs ile mücadelede radikal kararlar aldıklarını duyurdu.

"Ülkedeki herkes 31 Aralık itibariyle Kovid-19 aşı belgelerini göstermediği sürece yüz yüze devlet hizmetlerinden faydalanamayacak." ifadelerini kullanan Kagwe sağlık, eğitim, cezaevi ziyareti ve göçmenlik hizmetlerinin buna dahil olduğunu belirtti.

ÜLKE EKONOMİSİNİN KORUNMASINA VURGU

Kagwe, aşı olarak sadece toplum sağlığını değil, ülke ekonomisini de korumak istediklerini kaydetti.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kenya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 255 bine yaklaşırken şimdiye kadar 5 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.