“Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı yapıldı! Türkiye’de üretilen bu çikolatalar raflardan kalkıyor

İngiltere’de satışı yapılan çikolatalar market raflarından acil koduyla toplatılıyor. Türkiye’de üretilen ve son zamanlarda oldukça popüler olan Dubai çikolataları raflardan iniyor.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan duyuruda, bağımsız mağazalar ve internet üzerinden satılan Neosis Schokolade Love of Dubai adlı 95 gramlık çikolatalarda etiketinde yer fıstığı içeriğini belirtildi.

FSA, söz konusu çikolataları satın alan kişilere satın aldıkları yeri raporlamaları ve çikolatayı kesinlikle tüketmemeleri çağrısında bulundu.

SATIŞLAR DURDURULDU!

Black Sea Trading Ltd. tarafından tedarik edilerek dağıtımı yapılan çikolataların, satışlarını derhal durdurmaları ve ürün geri çekmeleri, perakende satış yapılmışsa ürün geri çağırmaları tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle, bu ürünleri satan gıda işletmelerinin gıda güvenliği önlemleri alması gerektiği belirtildi.

FSA'nın uyarısında ise, "Bu ürün yer fıstığı içermektedir ve yer fıstığı alerjisi olanlar için ciddi sağlık riski taşımaktadır. Satın aldıysanız, lütfen tüketmeyin." İfadelerine yer verildi.