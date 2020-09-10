Kıbrıs Rum Yönetimi, Belarus'tan önce Türkiye'ye yaptırım istedi

Rumların, AB'nin Belarus ile ilgili yaptırım kararını engelleyeceği belirtildi.

Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan ile birlikte hareket ederek bölgede gerilimi tırmandıran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, "Türkiye'ye yaptırım uygulanmasın" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üyesi 27 ülkeden Belarus'a yönelik yaptırımların onaylanması sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Michel, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Belarus yetkilileri siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve vatandaşlarının ifade ve toplanma özgürlüğü haklarını kullanmalarına izin vermelidir." ifadesini kullandı.

"BELARUS'TAN ÖNCE ANKARA'YA YAPTIRIM UYGULANSIN"

Rum Yönetimi ise Belarus'tan önce Ankara'ya yaptırımların devreye alınmasını talep etti.

Bu yüzden Brüksel'in Minsk yönetimine karşı kararının, Rumlar tarafından bloke edileceği belirtiliyor.

AB Konseyi'nin, Belarus'a yaptırımla ilgili 40 kişilik bir liste hazırladığı konuşuluyor.

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