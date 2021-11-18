Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet, 46 yıl aradan sonra açılan Kapalı Maraş bölgesinde klip çekti. Klibin Kuzey Kıbrıs'ın kuruluş yıl dönümünde yayınlanması ise tepkilere neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ‘Hayalet kenti’ Kapalı Maraş’ta ‘Bulaman’ adlı şarkısına klip çeken Kıbrıs’ın Türk şarkıcılarından Nihayet Elibol’a, Güney Kıbrıs’tan tepkiler yükseldi.

Klibini, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünün ertesi günü yayınlayan Nihayet’e, iki gün içinde çok tehditkar mesaj geldi.

Rum ve Yunanlılar tarafından hakarete uğrayan Nihayet için “Binalar üzerine yıkılsın, Kıbrıs Yunandır” şeklinde beddua eden de oldu.

MEDYA HEDEF GÖSTERDİ

Sahnede ‘Nini’ adını kullanan Gazimağusalı şarkıcının, klibini 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra 46 yıl kapalı kalan ve geçen yıl ziyarete açılan turistik Maraş kentinde yaz aylarında çektiği, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından görüntülerin önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı öğrenildi.

Kıbrıslı Türk şarkıcının Kapalı Maraş'taki klibine tepki ViDEO

“MARAŞ’IN TANINMASINI İSTEDİM, İYİ DE YAPTIM”

Şarkı ve Maraş görüntülerini beğenen Türklerin övgü dolu mesajları ise Nihayet’e moral oldu.

Nihayet, “Rumlardan böylesine ırkçı bir tepki beklemiyordum. Maraş, klip ve film çekimleri için çok güzel ve turistik bir yer. Rumlar da ziyaret ediyor ve gelenler durmadan fotoğraf ve video çekiyor. Şarkımda siyasi mesaj da vermedim, sadece Maraş’ın tanınmasını istedim, iyi de yaptım.” dedi.