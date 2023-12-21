Kiev yönetimi, Almanya'da yaşayan Ukraynalıları askere almak istiyor Asker sayısında artışı hedefleyen Ukrayna, yönünü Almanya'da yaşayan vatandaşlarına çevirdi. Savunma Bakanı Umerov, "Gönüllü olarak gelmezlerse ne yapabileceğimizi değerlendiriyoruz" dedi.

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Ukrayna ordusu, kış mevsiminde Rusya ile çatışmaların yoğunlaşacağı ihtimalini dikkate alarak, asker sayısını artırmak istiyor.

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ordu yetkililerinden kendisine 500 bin askerin seferber edilmesiyle ilgili öneri geldiğini söylemişti.

Almanya basınına konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, bu yöndeki çabaları doğrular nitelikte ifadeler kullandı.

Almanya'da yaşayan Ukraynalılara zorunlu görev çağrısı

Umerov, Almanya'da yaşayan sağlıklı Ukraynalılardan, gelecek yıl silahlı kuvvetlerde zorunlu görev almasını bekliyor.

25 ila 60 yaş arasındaki Ukraynalılara işaret eden Umerov, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin askere alma merkezlerine rapor vermeliler." dedi.

"Gönüllü olarak gelmezlerse..."

"Gelip bizimle hizmet etmek onların hakkıdır." diyen Umerov, şu ifadeleri kullandı:

Herkes için adalet istiyoruz çünkü bu kendi ülkemizle ilgili bir durum. Gönüllü olarak gelmezlerse ne yapabileceğimizi değerlendiriyoruz.



Bu, kendi ülkeniz için ayağa kalkmanın ve ülkeye hizmet etmenin bir cezası değildir. Bu bir onurdur.

Zelensky: 500 bin askeri seferber etmeyi görüşüyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin ordu liderliğinin Rusya'ya karşı savaş için "450 bin ila 500 bin" Ukraynalıyı seferber etmeyi teklif ettiğini söylemişti.

Zelensky ayrıca, yakın zamanda Ukrayna'ya daha fazla askeri ve siyasi destek sağlamak amacıyla aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok Batılı ülkeyi ziyaret etmişti.

"ABD hepimize güven veriyor"

Savunma Bakanı Umerov, ABD'nin önümüzdeki yıl Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi: