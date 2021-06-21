Kilise ile Joe Biden arasında kürtaj gerilimi

ABD Başkanı Biden, kürtaja ilişkin tutumu nedeniyle Katolik piskoposlarla karşı karşıya geldi.

ABD Katolik Piskoposlar Konferansı'nda (USCCB), kürtajı destekleyen politikacılar hakkında bir yönergeye ilişkin çevrim içi tartışma yapıldı.

Kürtaj hakkını savunan Başkan Joe Biden'ın, Efkaristiya Ayini'nden (Komünyon) men edilmesine yol açabilecek karar oylandı ve 168'e karşı 55 oyla kabul edildi.

BIDEN MEN EDİLMEYLE KARŞI KARŞIYA

Guardian'ın haberine göre, yönerge, Kilise'nin kürtajla ilgili duruşuna aykırı tavırlar içerisinde olan Katoliklerin Efkaristiya Ayini'nden men edilmesini öngörüyor.

Katolik olduğu bilinen ve her hafta sonu düzenlenen ayine katılan Biden, karara ilişkin, "Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum." dedi.

"KABUL ETMELİYİZ"

Önergenin arkasındaki isim Piskopos Kevin Rhoades, "Büyük günahta inatla ısrar edenlerin kutsal komünyonda bulunmayacağı disiplinini kabul etmeliyiz." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'i eleştiren isim olarak bilinen Kardinal Raymond Burke, kürtajı "açıkça ve inatla" destekleyen politikacıların "din değiştiren kimseler" olduğunu söyledi.