Kim Jong-un kaplıca denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Hamgyong Eyaleti’nde yer alan ve yıllar süren yenileme çalışmalarının ardından hizmete hazırlanan Onpho Emekçi Halk Tatil Kampı’nı ziyaret etti. Kaplıcadaki havuzlarda tatil yapan vatandaşların yanında görüntülenen Kim’in videoları, sosyal medyada hızla yayıldı.

Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) göre Kim Jong-un, Kuzey Hamgyong Eyaleti’nde bulunan Onpho Emekçi Halk Tatil Kampı’nın açılış törenine katıldı. Kuzey Kore’nin en büyük kaplıca tesisi olarak bilinen kampın, uzun süren yenileme çalışmalarının ardından halk için modern bir tatil merkezine dönüştürüldüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE SERT ELEŞTİRİLER YÖNELTMİŞTİ

Kim Jong-un, Temmuz 2018’de tesisi ziyaret etmiş, kötü yönetim ile yetersiz hijyen koşullarını sert bir dille eleştirmişti. Bu ziyaretin ardından kampın, kapsamlı hizmet sunan bir tatil merkezi ve aynı zamanda tedavi amaçlı bir dinlenme tesisi olarak yeniden düzenlenmesi talimatını vermişti.

YENİDEN İNŞA EDİLEN ALANLARI GEZDİ

KCNA’nın aktardığına göre Kim, yenilenen tesisleri gezerek kampın tüm bölümlerinin dengeli biçimde planlandığını, mimari tasarımın ise çevreyle uyum içinde olduğunu ifade etti. Kim, kampın halk için önemli bir sosyal hizmet alanına dönüştürüldüğünü vurguladı.

"HALK İÇİN DEĞERLİ BİR HİZMET ÜSSÜ"

Kim Jong-un, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, “Halk için harika bir tatil hizmet üssü olarak yeniden düzenlenen bu kampı görmek, bir kez daha anlamlı bir iş yapmış olmanın gururunu yaşattı.” ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYINDA HİZMETE AÇILACAK

Kuzey Kore lideri, tesis yöneticilerine tüm işletme hazırlıklarının tamamlanması ve tatil kampının şubat ayında halkın hizmetine açılması talimatını verdi.

SİYASİ MESAJ

Gözlemciler, Kim’in bu ziyaretinin, önümüzdeki ay yapılması beklenen önemli bir parti kongresi öncesinde parti ve devlet yetkilileri üzerindeki disiplinin artırılmasına yönelik bir mesaj taşıdığı görüşünde.

Kim Jong-un’un bu hafta başında bir makine fabrikasının modernizasyon sürecindeki ihmaller nedeniyle Başbakan Yardımcısı Yang Sung-ho’yu görevden alması da, bu sürecin dikkat çekici örnekleri arasında yer aldı.