Kırgızistan'da 'kitlesel isyan planı' yapan gruba operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi

AA

Kırgızistan'da kitlesel ayaklanmalar çıkarmaya ve iktidarı ele geçirmeye çalışan darbeci gruba yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, polisin 20 Aralık 2024'te aldığı ihbar doğrultusunda Kırk Boy ve Yedi Bölgenin Birliği adlı derneğin üyelerinin sık sık bir araya geldiğini ve kitlesel isyan planı yaptığını belirlediği aktarıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, derneğin üyeleri hakkında "kitlesel isyan örgütlemek" suçundan soruşturma başlatıldığı ve 11 kişilik grubun üyelerinin gözaltına alındığı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE TEÇHİZAT BULUNDU

Grup üyelerinin ikamet ettiği adreslerde aramaların yapıldığı belirtilen açıklamada, aramalarda el bombası, av tüfeği, tabanca, mühimmat, kamuflaj giysileri, uyuşturucu maddeler, maskeler, kitlesel isyanı düzenleme talimatları, silahlar, plakalar, cep telefonları, hafıza kartları ele geçirildiği kaydedildi.