Ukrayna ve Rusya arasında barışın sağlanması için Amerikalılar başta olmak üzere Avrupalı, Ukraynalı ve Rus yetkililer bir plan için çalışıyor. Çabalar sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, konu hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu.

Dmitriev, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Fransa toplantısından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Savaş ekibi Trump’ın barış planını sabote ediyor." ifadeleri ile paylaştı.

'SAVAŞ YANLILARI BARIŞ PLANINI SABOTE ETMEK İSTİYOR'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin "toprak meselesinde henüz bir uzlaşmaya varılmadığı" yönündeki açıklamasına değinen Kirill Dmitriev, 2022’de İngiltere’nin Ukrayna krizinin barışçıl çözümünü sabote etmedeki rolünü hatırlattı.

"Savaş yanlıları, tahmin edileceği üzere, Trump’ın barış planını sabote etmek ve savaşın devam etmesini sağlamak istiyor." ifadelerini kullanan Rus elçi, "Deja vu: 2022’de Birleşik Krallık Başbakanı (Boris Johnson), Ukrayna’ya Rusya ile tarafsızlık anlaşmasını reddetmesi ve savaşmaya devam etmesi için baskı yaptı. Küreselciler, AB ve İngiltere bürokratları, neo-muhafazakarlar, savunma sanayi kompleksi ve ana akım medya barışa karşı büyük bir mücadele verdi." dedi.

PLANDA UZLAŞMAYA VARILMAMIŞTI

Zelensky dün yaptığı açıklamada, Avrupa liderleriyle yaptığı görüşme sırasında geliştirilen yeni bir barış planını ABD’ye sunacaklarını söylemişti. Ukraynalı lider, "planın 28 maddeden 20 maddeye indirildiğini" ve toprak meselesinde "henüz bir uzlaşmaya varılmadığını" kaydetmişti.