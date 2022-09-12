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- Kiryakos Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım
Kiryakos Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım
- Haber Merkezi
- 12.09.2022 - 17:17
- Güncelleme : 12.09.2022 - 17:36
Ankara-Atina hattında son günlerde yaşanan gerilim, Yunanistan tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle tırmanıyor.
Yunan hükümeti, uluslararası hukuku işaret ederek kendisinin haklı olduğunu savunuyor.
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.
Silahlandırılan Yunan adalarının Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturmadığı şeklinde bir iddia ileri süren Miçotakis, "Yurt dışında Yunan adalarının Türkiye'ye tehdit oluşturduğuna kimse inanmıyor." dedi.
"İletişim kanallarının her zaman açık olmasını isteyeceğiz"
Miçotakis, çeşitli ülkelerle ekonomi ve savunma alanlarında imzaladıkları anlaşmalara bağlı olmaya devam edeceklerini söyleyerek, Ankara ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.
Yunan Başbakan, "Türkiye ile iletişim kanallarının her zaman açık olmasını isteyeceğiz." diye konuştu.
"Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu anlatan Miçotakis, "Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım. Görüşme fırsatımız olacağına inanıyorum. Önümüzdeki aylarda fırsatlar olacak." diye konuştu.
"Türkiye'nin davet edilmesine itirazım yok"
Gelecek ay, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına ev sahipliği yapacak.
Kiryakos Miçotakis, Ankara'nın muhtemelen toplantıya davet edileceğini söylerken, "Bu davete itirazım yok." diye ekledi.