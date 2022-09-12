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    Kiryakos Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile iletişim kanallarının açık olmasını istediğini söyledi. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatı beklediğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 17:36
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    Kiryakos Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım

    Ankara-Atina hattında son günlerde yaşanan gerilim, Yunanistan tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle tırmanıyor.

    Yunan hükümeti, uluslararası hukuku işaret ederek kendisinin haklı olduğunu savunuyor.

    Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.

    Silahlandırılan Yunan adalarının Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturmadığı şeklinde bir iddia ileri süren Miçotakis, "Yurt dışında Yunan adalarının Türkiye'ye tehdit oluşturduğuna kimse inanmıyor." dedi.

    "İletişim kanallarının her zaman açık olmasını isteyeceğiz"

    Miçotakis, çeşitli ülkelerle ekonomi ve savunma alanlarında imzaladıkları anlaşmalara bağlı olmaya devam edeceklerini söyleyerek, Ankara ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

    Yunan Başbakan, "Türkiye ile iletişim kanallarının her zaman açık olmasını isteyeceğiz." diye konuştu.

    "Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu anlatan Miçotakis, "Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım. Görüşme fırsatımız olacağına inanıyorum. Önümüzdeki aylarda fırsatlar olacak." diye konuştu.

    Kiryakos Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım #1

    "Türkiye'nin davet edilmesine itirazım yok"

    Gelecek ay, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına ev sahipliği yapacak.

    Kiryakos Miçotakis, Ankara'nın muhtemelen toplantıya davet edileceğini söylerken, "Bu davete itirazım yok." diye ekledi.


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